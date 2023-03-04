В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозрительного прохожего заметили на улице Великанова. Когда сотрудники полиции его остановили, выяснилось, что 27-летний рязанец объявлен в федеральный розыск. Также оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим за грабеж и незаконное хранение наркотиков.

В начале 2023 года против мужчины возбудили уголовное дело о краже, но на судебные заседания он не являлся и ему изменили наказание на подписку о невыезде.

Для дальнейшего разбирательства рязанца передали сотрудникам уголовного розыска. По решению суда его направили в следственный изолятор.