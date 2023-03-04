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В Рязани осудят москвича, задушившего собутыльника
Во время борьбы мужчина обхватил руками шею собутыльника и удерживал его до тех пор, пока пострадавший не перестал дышать.

В Рязани осудят москвича, задушившего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в деревне Вельково Клепиковского района. 61-летний житель Москвы выпивал со своим знакомым, когда между ними произошел конфликт. Во время борьбы мужчина обхватил руками шею собутыльника и удерживал его до тех пор, пока пострадавший не перестал дышать.

От механической асфиксии он умер на месте.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Материалы дела направили в суд.