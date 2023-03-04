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В Рязани на проезде Речников рецидивист угрожал зарезать бывшую сожительницу
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В Рязани на проезде Речников рецидивист угрожал зарезать бывшую сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 3 марта. В полицию позвонила 53-летняя жительница Рязани и рассказала, что бывший сожитель угрожает ее убить.

Полицейские выехали на место, задержали 42-летнего мужчину и отобрали у него нож. Выяснилось, что ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений и угрозу убийством мужчина пришел домой к своей бывшей сожительнице и устроил скандал, угрожая женщине ножом.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.