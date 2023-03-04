В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками

В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками. Об этом пишет портал 78.ru.

В пятницу, 3 марта, прохожий увидел как неизвестный вытащил девушку на улицу из подвала дома. Он сообщил об этом в экстренные службы.

Инцидент произошел на Кузнецовской улице. Тело связанной 19-летней жительницы Москвы нашли на углу дома.

По информации медиков, он умерла в квартире от передозировки наркотиков. Что именно произошло в той квартире неизвестно.