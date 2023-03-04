В Петербурге неизвестные выстрелили в подростка из ракетницы с кличем про русский мир

После выстрела в пострадавшего распылили газовый баллончик и ударили электрошокером.

В Санкт-Петербурге неизвестные в пятницу, 3 марта, выстрелили из ракетницы в 17-летнего подростка с кличем «Ты за русский мир?». О происшествии пишет LIFE . На подростка напали, когда он вышел из дома.

После выстрела в пострадавшего распылили газовый баллончик и ударили электрошокером.

Врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог обоих глаз, гематому левого глаза, ожог плеча второй степени, а также ушибы и ссадины на лице.

Преступников ищут, уже возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила на контроль расследование.