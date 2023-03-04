В ходе спецоперации погиб выпускник рязанского политехнического колледжа Виктор Федосеев
Виктору Федосееву было 23 года. В октябре 2022 года он отправился добровольцем на Донбасс.
В ходе спецоперации погиб выпускник рязанского политехнического колледжа Виктор Федосеев. Об этом сообщил портал «
Виктору Федосееву было 23 года. Он родился в Сургуте, окончил школу и политехнический техникум в Рязани по специальности «радиоаппаратостроение», отслужил в армии.
В октябре 2022 года он отправился добровольцем на Донбасс. Там Виктор был водителем-электриком отделения управления взвода управления реактивной артиллерийской батареи.
Прощание с Виктором Федосеевым прошло в Сургуте.