Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
-2°
Пнд, 06
-2°
ЦБ USD 75.46 -0.01 04/03
ЦБ EUR 80.05 -0.14 04/03
Нал. USD 75.25 / 77.39 04/03 10:25
Нал. EUR 79.52 / 77.39 03/03 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики вовре...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
7 часов назад
1 186
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
7 347
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
8 863
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
9 211
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ТАСС: Фигурист Костомаров начал приходить в сознание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начал приходить в сознание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники

«Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя. Однако можно отметить положительную динамику в его состоянии», — сказал агентству источник.

Напомним, сообщения об улучшении состояния фигуриста начали появляться 2 марта. До этого врачам, как писали федеральные СМИ, пришлось ампутировать Костомарову кисти и стопу. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе.