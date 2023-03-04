ТАСС: Фигурист Костомаров начал приходить в сознание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начал приходить в сознание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники

«Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя. Однако можно отметить положительную динамику в его состоянии», — сказал агентству источник.

Напомним, сообщения об улучшении состояния фигуриста начали появляться 2 марта. До этого врачам, как писали федеральные СМИ, пришлось ампутировать Костомарову кисти и стопу. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе.