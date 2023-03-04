Сергей Шойгу посетил зону СВО на Южно-Донецком направлении

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке.

Также он вручил военным, которые выполняют боевые задачи на СВО, госнаграды — орден Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Во время визита министр обороны обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условия безопасного размещения личного состава и работу медицинских и тыловых подразделений.