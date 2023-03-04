Рязанские сторонники ЧВК «Редан» не пришли на сбор в ТЦ «Премьер»

В самом ТЦ «Премьер» и на входе дежурили полицейские, они совместно с охраной выборочно проверяли паспорта у посетителей

Рязанские сторонники ЧВК «Редан» не пришли на сбор в ТЦ «Премьер». Как сообщает корреспондент РЗН. Инфо, в назначенное время подростки проигнорировали призыв встретиться в торговом центре.

В самом ТЦ «Премьер» и на входе дежурили полицейские, они совместно с охраной выборочно проверяли паспорта у посетителей. Без паспорта в торговый центр не пускали. Также охрана ТЦ прогоняла подростков, которые сидели за столами на фуд-корте и ничего не заказывали.

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение с предложением собраться в субботу, 4 марта, сторонникам ЧВК «Редан» в ТЦ «Премьер» и «Виктория Плаза».

Ранее такие встречи в Москве и Санкт-Петербурге заканчивались потасовками и вызовом полиции. Молодежное движение якобы противостоит мигрантам, футбольным фанатам и скинхедам. Их отличительные черты — клетчатые штаны и черные толстовки с изображением паука и цифрой 4.

После того, как информация о возможном сборе стала публичной, в рязанских школах прошли собрания, на которых родителей попросили следить за детьми. Такие же сообщения разослали учителя в родительские чаты.