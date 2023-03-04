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Рязанцы заметили полицейские патрули со служебными собаками у ТЦ
В субботу, 4 марта, наряды полиции и кинологов заметили у крупных торговых центрах города.

Рязанцы заметили полицейские патрули со служебными собаками у ТЦ. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

В субботу, 4 марта, наряды полиции и кинологов заметили у крупных торговых центрах города. Речь идет о ТРЦ «Премьер», «Виктория плаза», «М5 Молл», а также ТРЦ «Малина».

Судя по фото, полицейские дежурят как снаружи зданий, так и внутри.

Напомним, ранее в родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения «Редан». После этого в школах провели родительские собрания, а в рязанских каналах молодежного движения предложили отменить собрание.