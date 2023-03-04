Пригожин рассказал, когда может закончится спецоперация

Евгений Пригожин рассказал, когда может закончится спецоперация. Слова основателя ЧВК «Вагнер» приводит его пресс-служба. К ней поступил запрос от журналистов, которые вспомнили прогноз Пригожина, что полное освобождение республик Донбасса может занять два года, а если идти до Днепра, то около трех. Корреспонденты спросили, как сейчас Пригожин оценивает свои слова и может ли спецоперация закончится раньше.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Пригожина. Он говорит, что спецоперация может завершиться хоть завтра, «если пойти по стандартному бюрократическому пути». Под ним Пригожин понимает фиксацию границ, отведя линию там, где сейчас стоят российские войска и «дальше радоваться».

«Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти „красные линии“ и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. И в этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но это будет уже совсем другая история. Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас» «, — приводит слова Пригожина его пресс-служба.