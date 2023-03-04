Опубликовано видео смертельного наезда фуры на пятиклассницу в центре Вологды
Девочка скончалась от полученных травм, не дождавшись врачей
Опубликовано видео смертельного наезда фуры на пятиклассницу в центре Вологды. Трагедия произошла в пятницу, 3 марта.
Как писали местные СМИ, ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его переехала фура. Водитель скрылся с места происшествия.
Девочка скончалась от полученных травм, не дождавшись врачей.
Позже водителя фуры задержали. Он сказал, что не почувствовал удара.