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Опубликовано видео смертельного наезда фуры на пятиклассницу в центре Вологды
Девочка скончалась от полученных травм, не дождавшись врачей

Опубликовано видео смертельного наезда фуры на пятиклассницу в центре Вологды. Трагедия произошла в пятницу, 3 марта.

Как писали местные СМИ, ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его переехала фура. Водитель скрылся с места происшествия.

Девочка скончалась от полученных травм, не дождавшись врачей.

Позже водителя фуры задержали. Он сказал, что не почувствовал удара.