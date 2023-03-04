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Опубликован тендер на благоустройство рязанского Лесопарка за 67,8 млн рублей
Работы завершатся до 1 сентября 2023 года

Рязанский Лесопарк благоустроят до Орехового озера за 67,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Управление благоустройства города выделило 67 млн 795 тысяч 64 рубля.

Подрядчик от первого разворотного круга до Орехового озера проведет подготовительные работы и монтаж мелких металлоконструкций, разберет бетонные конструкции, повалит деревья, выкорчует пни, установит металлические столбы и ограждения, завезет новый песок на пляж, благоустроит велодорожки. А также обновит асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров.

Судя по документации, еще появятся 71 скамейка, 33 урны, пять велопарковок, автономный санузел, пять навесов и один парковый, 16 шезлонгов, две раздевалки, 53 световых комплекса, 74 светодиодных светильника. Кроме того, подрядчик высадит липы, рябины, посеет партерные, мавританские и обыкновенные газоны. Работы завершатся до 1 сентября 2023 года.

Напомним, ранее опубликовали визуальные проекты благоустройства территорий в Рязани в 2023 году.