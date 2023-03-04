Охрана рязанского ТЦ «Премьер» опровергла, что выгоняла подростков с фуд-корта

ЧОП «Витязь-Русь», сотрудничающий с ТЦ «Премьер», опроверг информацию, что охрана выгоняла подростков с фуд-корта в субботу, 4 марта.

По словам руководства фирмы, сотрудники ЧОПа общались с подростками, находившимися в зоне отдыха торгового центра, но покинуть здание никого не просили.

Напомним, в субботу, 4 марта, в ТЦ «Премьер» полиция вместе с охраной центра выборочно проверяла паспорта у посетителей-подростков. Ранее прошла информация, что вечером в нескольких ТЦ собирались встретиться сторонники ЧВК «Редан». Сбор не состоялся.