На выезде из Рязани остановили пьяного водителя на «Рено»

На мужчину составили административный протокол, а машину отправили на спецстоянку.

На выезде из Рязани остановили пьяного водителя на Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Машину остановили на дягилевском посту. У 43-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование. С его результатами водитель не согласился, его направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения.

На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Его машину отправили на спецстоянку.