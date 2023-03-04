Экс-губернатор Любимов: Восхищаюсь стрессоустойчивостью и мужественностью Сорокиной

Экс-губернатор Николай Любимов дал интервью изданию «
Корреспондент спросил экс-губернатора, как ему работалось с Сорокиной. Любимов ответил, что с Еленой Борисовной у них не было неразрешимых противоречий, «она прекрасно все понимала, когда губернатор был чем-то недоволен».
«На такой работе нужно обладать крайне крепкими нервами и иметь много сил. Восхищаюсь ей в этом отношении как женщиной», — рассказал сенатор. Однако оценку работы с Сорокиной Любимов давать отказался, сказав, что этим должно «заниматься население».