Экс-губернатор Любимов: Восхищаюсь стрессоустойчивостью и мужественностью Сорокиной

Любимов рассказал, что с рязанским мэромй у них не было неразрешимых противоречий

Экс-губернатор Николай Любимов дал интервью изданию « Рязанские новости ». В нем губернатор ответил на вопросы своей сегодняшней работы сенатора от Рязанской области, вспомнил скандальную закупку шести КДМ (сейчас из-за нее возбуждено уголовное дело — прим. ред.) и сказал, что восхищается стрессоустойчивостью и мужественностью мэра Рязани Елены Сорокиной.

Корреспондент спросил экс-губернатора, как ему работалось с Сорокиной. Любимов ответил, что с Еленой Борисовной у них не было неразрешимых противоречий, «она прекрасно все понимала, когда губернатор был чем-то недоволен».

«На такой работе нужно обладать крайне крепкими нервами и иметь много сил. Восхищаюсь ей в этом отношении как женщиной», — рассказал сенатор. Однако оценку работы с Сорокиной Любимов давать отказался, сказав, что этим должно «заниматься население».