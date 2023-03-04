Беспилотник ВСУ подорвал нефтестанцию в Белгородской области

Беспилотник ВСУ подорвал нефтестанцию в Белгородской области. Об этом пишет telegram-канал SHOT .

Украинский дрон с самодельной взрывчаткой атаковал подстанцию «Транснефть-Дружба» в поселке Разумное Белгородского района. Удар пришелся по пустому резервуару объемом три тысячи тонн, в нем образовалась дыра размером в один квадратный метр.

Погибших и пострадавших нет. С места ЧП эвакуировали четырех человек.

По предварительной информации, беспилотник прилетел из Волчанска Харьковской области, который находится в 6,5 километрах от российской границы.