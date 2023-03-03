Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
Вск, 05
-3°
ЦБ USD 75.46 -0.01 04/03
ЦБ EUR 80.05 -0.14 04/03
Нал. USD 75.25 / 78.5 03/03 11:30
Нал. EUR 79.55 / 81.65 03/03 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
6 631
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
8 125
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
8 462
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
10 614
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Вид сбоку»: «Северная компания» начала строительство двадцатиэтажки у Горбатого моста вопреки обещаниям рязанской мэрии
Два десятка семей наблюдают над своими домами стрелку крана с грузом и не спят ночью от шума со стройки.

«Северная компания» начала строительство двадцатиэтажки возле Горбатого моста на месте, которое мэрия обещала не отдавать под застройку. Об этом пишет интернет-газета «Вид Сбоку».

Издание рассказывает, что стройка окружена частным сектором. Теперь два десятка семей наблюдают над своими домами стрелку крана с грузом и не спят ночью от шума со стройки.

«Наши дома расположены вплотную к строительной площадке. Один дом — всего в четырех метрах от стройплощадки, другой, одноэтажный деревянный дом постройки конца 19 века — в восьми метрах, а остальные строения по 1-му проезду Гагарина — в десяти-одиннадцати шагах», — прокомментировал ситуацию местный житель Александр Бабий.

Он сообщил, что первые подозрения у рязанцев в застройке территории появились больше двух лет назад. Но в конце 2020 года они получили ответ от мэрии, что «администрацией города Рязани с застройщиками не могут быть заключены соглашения, контракты, договоры по застройки территории, на которой расположены указанные в Вашем обращении дома».

Однако в июне 2022 года администрация выдала разрешение на строительство застройщику — ООО «Специализированный застройщик Сообщество рязанских строителей». Фирма аффилирована с «Северной компанией». На земельном участке, окруженном частными домами, должна появиться 20-этажная высотка с пристройкой из 11 этажей. Жилой комплекс «Вега» уже появился на сайте «Северной компании». Согласно данным сайта Наш.дом. РФ, на этапе котлована уже проданы 18 из 220 квартир.

Рязанцы рассказывают, что им не предоставляют протоколы экспертиз, что заставляет их думать о выдуманных проверках, которых нет даже на бумаге.Фото с сайта Наш.дом. РФ