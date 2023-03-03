«Вид сбоку»: «Северная компания» начала строительство двадцатиэтажки у Горбатого моста вопреки обещаниям рязанской мэрии

Два десятка семей наблюдают над своими домами стрелку крана с грузом и не спят ночью от шума со стройки.

«Северная компания» начала строительство двадцатиэтажки возле Горбатого моста на месте, которое мэрия обещала не отдавать под застройку. Об этом пишет интернет-газета «Вид Сбоку».

Издание рассказывает, что стройка окружена частным сектором. Теперь два десятка семей наблюдают над своими домами стрелку крана с грузом и не спят ночью от шума со стройки.

«Наши дома расположены вплотную к строительной площадке. Один дом — всего в четырех метрах от стройплощадки, другой, одноэтажный деревянный дом постройки конца 19 века — в восьми метрах, а остальные строения по 1-му проезду Гагарина — в десяти-одиннадцати шагах», — прокомментировал ситуацию местный житель Александр Бабий.

Он сообщил, что первые подозрения у рязанцев в застройке территории появились больше двух лет назад. Но в конце 2020 года они получили ответ от мэрии, что «администрацией города Рязани с застройщиками не могут быть заключены соглашения, контракты, договоры по застройки территории, на которой расположены указанные в Вашем обращении дома».

Однако в июне 2022 года администрация выдала разрешение на строительство застройщику — ООО «Специализированный застройщик Сообщество рязанских строителей». Фирма аффилирована с «Северной компанией». На земельном участке, окруженном частными домами, должна появиться 20-этажная высотка с пристройкой из 11 этажей. Жилой комплекс «Вега» уже появился на сайте «Северной компании». Согласно данным сайта Наш.дом. РФ, на этапе котлована уже проданы 18 из 220 квартир.

Рязанцы рассказывают, что им не предоставляют протоколы экспертиз, что заставляет их думать о выдуманных проверках, которых нет даже на бумаге.Фото с сайта Наш.дом. РФ