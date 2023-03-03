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В Рязанской области бывшие руководители предприятия обманули налоговую более чем на 550 миллионов

В Рязанской области в отношении бывших руководителей предприятия, занимающегося производством и реализацией цветных металлов, возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемые оформили фиктивные сделки по приобретению в 2018—2020 годах товаров и услуг у коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли и не оказывали. Они представили налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за указанные периоды с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. Предприятие в результате не уплатило НДС и налог на прибыль за 2018-2020 годы на сумму более 550 млн рублей.

Уголовное дело возбудили на основании материалов выездной налоговой проверки УФНС России по Рязанской области и результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России и региональных УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России.

По делу собирают доказательства. Следствие примет меры к возмещению ущерба бюджетной системе России.