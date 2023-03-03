В Рязанской НПК определили победителей XXII региональной научно-технической конференции молодых специалистов

В мероприятии приняли участие 44 работника, которые представили 37 разработок.

В Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») прошла XXII региональная научно-техническая конференция молодых специалистов. В мероприятии приняли участие 44 работника, которые представили 37 разработок.

Конференцию разделили на восемь секций: «Технология нефтегазопереработки», «Оборудование нефтегазопереработки», «Метрология и контроль качества. Автоматизация производства», «Промышленная энергетика. Энергоэффективность», «Экология», «Труд, юриспруденция, персонал», «Экономика, финансы», «Информационные технологии и автоматизация производств». Самой многочисленной секцией традиционно стала «Технология и оборудование нефтегазопереработки», на которой прозвучало восемь докладов.

Участников мероприятия поприветствовал генеральный директор РНПК Сергей Михайлов.

«Конференция имеет особое значение для каждого собравшегося. Для многих это начало большого пути в профессиональной карьере. Рад, что к нам на завод приходит молодежь с активной позицией. Рассчитываю, что вы всегда будет ориентироваться на амбициозные цели и искать решения для их воплощения, что позволит и дальше эффективно работать на благо общего дела», — отметил Сергей Михайлов.

В РНПК отметили, что научно-техническая конференция — уникальная площадка для молодых работников компании, желающих ярко стартовать. Конференция способствует развитию профессиональных компетенций молодых специалистов, повышению их мотивации и вовлечению в инновационную исследовательскую деятельность, а также выявлению и поощрению молодежи с высоким потенциалом.

Отмечается, что проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности компании: большинство из рекомендованных проектов научно-технической конференции в 2022 году в настоящее время внедряются на предприятии.

Победителей и призеров конференции, а также их научных руководителей наградят денежными премиями. Также они представят завод на этапе конференции — кустовой НТК НК «Роснефть», которая пройдет в мае на базе Рязанской НПК.