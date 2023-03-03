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В рязанской мэрии пообещали отремонтировать проблемную дорогу у ТРЦ «Малина»
Администрация города ответила, что участок дороги напротив выезда из подземного паркинга принадлежит ТРЦ «Малина» и находится в удовлетворительном состоянии

В рязанской мэрии пообещали отремонтировать весной 2023 года проблемную дорогу около ТРЦ «Малина». Соответствующий комментарий появился под постом губернатора области Павла Малкова в Telegram-канале.

Рязанка вновь пожаловалась губернатору региона на разбитые дороги около ТРЦ «Малина».

"Павел Викторович, в сотый раз, прошу Вас обратить внимание на дорогу вокруг ТРЦ «Малина». Отписки по поводу собственников уже достали. Это центр города, и наша администрация не может, а скорее не хочет найти на этих самых собственников, дабы хотя бы «залатать» ямы и очистить дорогу", — прокомментировала женщина.

Администрация города ответила, что участок дороги напротив выезда из подземного паркинга принадлежит ТРЦ «Малина» и находится в удовлетворительном состоянии.

«В настоящее время около торгово-развлекательного центра образовались выбоины в асфальтовом покрытии на муниципальном участке. Этой весной при наступлении теплой погоды планируем провести работы по устранению аварийных выбоин на участке автодороги в районе ТЦ „Малина“, находящейся в муниципальной собственности», — говорится в сообщении.

Отметим, что в начале 2023 года мэрия отвечала рязанцам в соцсетях, что дорога вокруг ТРЦ «Малина» принадлежит собственнику и город не может провести ремонтные работы за счет муниципального бюджета.