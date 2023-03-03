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В рязанских каналах ЧВК «Редан» предложили отменить сбор в ТЦ «Премьер» в субботу

В рязанских каналах ЧВК «Редан» предложили отменить сбор в ТЦ «Премьер» в субботу, 4 марта.

«Офники запланировали собраться в торговом центре „Премьер“, чтобы толпой ловить редановцев, но кроме полиции и омона их там никто не ждёт, поэтому никому не рекомендуем находится там в выходные дни, это небезопасно. Будьте умными», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля стала поступать информация, что участники движения «Редан» соберутся в субботу, 4 марта, в ТЦ «Премьер» и «Виктория Плаза». Ранее такие встречи в Москве и Санкт-Петербурге заканчивались потасовками и вызовом полиции. Молодежное движение якобы противостоит мигрантам, футбольным фанатам и скинхедам. Их отличительные черты — клетчатые штаны и черные толстовки с изображением паука и цифрой 4.

В рязанских родительских чатах появились предупреждения, чтобы взрослые следили за детьми.