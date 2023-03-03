В Рязани на Михайловском шоссе остановили пьяного водителя на «Дэу»

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,91 миллиграмм алкоголя на литр воздуха, что в пять раз выше нормы.

В Рязани на Михайловском шоссе остановили пьяного водителя на Daewoo. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники ДПС остановили легковушку, за рулем которой находился 25-летний мужчина. Во время беседы у него заметили признаки алкогольного опьянения: невнятная речь, запах алкоголя и шаткую походку. Также выяснилось, что у водителя нет «прав» — он никогда не получал документов на право управления автомобилем.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,91 миллиграмм алкоголя на литр воздуха, что в пять раз выше нормы.

На водителя составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права на управление ТС»). Нарушителя доставили в отделение полиции, ему грозит административный арест на 15 суток.