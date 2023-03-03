В Рязани 25-летний безработный мужчина организовал наркопритон

В Рязани остановили действие наркопритона на улице Высоковольтной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 25-летний безработный рязанец, проживающий в квартире дома на улице Высоковольтной, регулярно собирает у себя потребителей «синтетики».

Молодые люди приходили в гости к мужчине, чтобы употребить наркотики и за это делились дозой с хозяином.

Полиция задержала в квартире мужчину, а также его пятерых гостей, включая девушку. Во время обследования в доме изъяли предметы для употребления наркотиков.

В отношении хозяина жилища возбудили уголовное дело по части 1 статьи .232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.