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В российских регионах вошли в обращение купюры номиналом пять и десять рублей

В российских регионах вошли в обращение купюры номиналом пять и десять рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Белов, пишет ТАСС.

По его словам, пятирублевые и десятирублевые купюры поступили в обращение в несколько регионов в конце 2022 года. Уточняется, что это не новые банкноты, а купюры старого образца.

Белов рассказал, что купюры такого номинала «никуда не уходили, просто Банк России их не печатал, потому что в обращении находились монеты».

О решении возобновить печать пятирублевых и десятирублевых купюр стало известно в июле прошлого года. Причиной для их выпуска назвали слишком затратное производство монет.