В России не станут отменять ЕГЭ из-за отказа от Болонской системы

По словам Анзора Музаева, отмена ЕГЭ не обсуждается, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования.

В России не планируют отменять ЕГЭ после отказа от Болонской системы образования. Об этом сообщил LIFE глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом», — уточнил он.

Напомним, ранее появилась новость о том, что в России диплом бакалавра приравняют к диплому специалиста.