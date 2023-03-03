В Подольске задержали четырех «антиредановцев», которые напали на охранника в ТЦ

В Подольске задержали четырех «антиредановцев», которые напали на охранника в ТЦ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Компания из 15 подростков пришла в торговый центр «Кварц». На входе они начали конфликтовать с охранником, после чего один из подростков, первокурсник колледжа «Синергия» набросился на мужчину. 31-летнего пострадавшего увезли в больницу с переломом костей носа.

Пятерых подростков в возрасте 15-16 лет забрали в отделение полиции. Сообщается, что один из задержанных отдал оперативникам нашивку с надписью: «ANTI-RYODAN Правое дело». После профилактической беседы подростков отпустили домой.