В Новокузнецке за автобусной остановкой нашли четыре гранаты и пакет с порохом

В Новокузнецке за автобусной остановкой нашли четыре гранаты и пакет с порохом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Инцидент произошел еще 21 февраля. За остановкой «Проспект Мира» на улице Косыгина прохожие заметили подозрительные предметы. Экспертиза показала, что это две боевые гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, четыре взрывателя УЗРГМ-2, пять капсюль-детонаторов КД-8Б и пакет с порохом.

Кому принадлежат гранаты и почему они оказались в людном месте, выясняют спецслужбы.