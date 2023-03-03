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В Новокузнецке за автобусной остановкой нашли четыре гранаты и пакет с порохом

В Новокузнецке за автобусной остановкой нашли четыре гранаты и пакет с порохом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел еще 21 февраля. За остановкой «Проспект Мира» на улице Косыгина прохожие заметили подозрительные предметы. Экспертиза показала, что это две боевые гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, четыре взрывателя УЗРГМ-2, пять капсюль-детонаторов КД-8Б и пакет с порохом.

Кому принадлежат гранаты и почему они оказались в людном месте, выясняют спецслужбы.