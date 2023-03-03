В Москве убили одного из создателей «Спутника V».

В Москве убили одного из создателей «Спутника V». СКР сообщает, что 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся. По данным ТАСС, речь идёт об Андрее Ботикове.

Подозреваемого, который уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, задержали. Он признал вину.

Ботиков участвовал в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», среди прочих получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.