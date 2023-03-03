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В МИД России сообищили о провале зерновой сделки

МИД России констатировало провал зерновой сделки. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

В заявлении отметили, что «пакет» договоренностей, подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года, не работает. Причиной называется «саботирование западными странами меморандума Россия — ООН».

«Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — добавили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что большая часть зерна с Украины идет в Евросоюз по искусственно заниженным ценам на корм животным, а не в беднейшие страны.