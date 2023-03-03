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В мэрии обсудили с перевозчиками жалобы рязанцев на работу общественного транспорта
В феврале в управление транспорта от рязанцев поступило более 40 жалоб, большая часть из них — на нарушение расписания.

В четверг, 2 марта, в городской администрации обсудили жалобы рязанцев на работу общественного транспорта с перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В феврале от рязанцев поступило более 40 жалоб, большая часть из них — на нарушение расписания. Кроме того, по маршрутам № 33, № 45, № 95, № 73 найдены нарушения в соотношении между количеством рейсов и расписанием. Если ситуация не изменится, в отношении перевозчиков будут приняты меры.

По словам специалистов, причины нарушений — отсутствие контроля расписания движения и интервалов между рейсами, а также недостаточная работа диспетчеров.

Все недочеты с нарушителями прорабатываются