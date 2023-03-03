В Краснодарском крае двое мужчин убили друг друга из-за земельного участка

В Краснодарском крае двое мужчин убили друг друга из-за земельного участка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Славянск-на-Кубани. На Школьной улице между мужчинами 37 и 65 лет произошел конфликт из-за земельных участков. Во время спора пенсионер поджег машину соседа и выстрелил в него два раза из ружья. В ответ на это пострадавший ударил соседа ножом в грудь.

От полученных травм оба умерли на месте происшествия. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».