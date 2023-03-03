В Канищеве столкнулись две инормарки, пострадала женщина

Авария произошла в четверг, 2 марта, в 12:10 на улице Бирюзова около дома № 1 корпус 5.

В Канищеве столкнулись две инормарки, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 2 марта, в 12:10 на улице Бирюзова около дома № 1 корпус 5. 34-летний рязанец за рулем Skoda Octavia поворачивал налево и не уступил дорогу Citroen C5, которым управлял 44-летний житель Рязани.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка Skoda. Ей оказали медпопомощь.

Проводится проверка.