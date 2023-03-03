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В Чучковском районе при пожаре погиб 65-летний мужчина

В Чучковском районе при пожаре погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу, 3 марта, в 12:05. В селе Шеметово загорелся деревянный жилой дом с шиферной кровлей. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, огонь полностью уничтожил жилой дом.

При пожаре погиб мужчина 1958 года рождения. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

На тушение выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава ГПС.