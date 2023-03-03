В Брянской области во время зачистки территории от украинских ДРГ были ранены два пограничника

В четверг, 2 марта, два пограничника были ранены во время зачистки населенных пунктов Брянской области от украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Военнослужащие получили осколочные ранения рук. Уточняется, что их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа.

В Любечанах Климовского района участники группы обстреляли автомобиль. В селе Сушаны жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.

Официально известно о двух жертвах диверсии.