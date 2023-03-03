ТАСС: в небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Вечером в четверг, 2 марта, очевидцы сообщили о громком свисте за которым последовал звук взрыва, дым и зарево.

В небе над Коломной мог взорваться беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером в четверг, 2 марта, очевидцы сообщили о громком свисте за которым последовал звук взрыва, дым и зарево. Оперативники выехали на предполагаемое место ЧП, но не нашли признаков взрыва. В министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что газовое и электроснабжение в Коломне работает в штатном режиме.

В пятницу, 3 марта, источник агентства сообщил, что взрыв произошел в воздухе, а причиной мог стать беспилотник, обломки которого еще не обнаружены.

Ранее в Коломенском районе в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции уже находили обломки БПЛА.

Позже появились фото с места и информация, что, предположительно, это был ударный БПЛА UJ-22 Airborne от «Укрджет».

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