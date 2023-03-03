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Студенты РГАТУ завоевали призовые места в межвузовских соревнованиях по многоборью
Мероприятие было посвящено 180-летию со дня рождения русского военачальника Михаила Скобелева.

28 февраля 2023 года команда спортсменов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняла участие в межвузовских соревнованиях по многоборью ВФСК ГТО. Мероприятие было посвящено 180-летию со дня рождения русского военачальника Михаила Скобелева.

В лично-командных соревнованиях представители Рязанского агроуниверситета соревновались с командами РязГМУ имени Павлова, РГУ имени Есенина, АПУ ФСИН и Рязанского педагогического колледжа.

Программа соревнований включала прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, челночный бег 10×10 м, наклон вперед из положения «стоя» на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения «лежа на спине» за одну минуту.

По результатам соревнований в командном зачете студенты Рязанского агротехнологического университета завоевали III место. В личном зачете по итогам пяти видов многоборья студент факультета экономики и менеджмента Евгений Жулин занял I место.

Межвузовские соревнования прошли на спортивной базе Рязанского государственного университета имени Есенина в рамках регионального плана памятных мероприятий, посвященных 180-летию со дня рождения генерала Михаила Скобелева.