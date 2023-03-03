Стая собак напала на студентку на улице Введенской

В Рязани на улице Введенской на студентку напала стая собак. Об этом РЗН. инфо рассказала мать пострадавшей девушки.

По словам собеседницы, в среду, 1 марта, ее дочь шла на учебу, но внезапно ее окружила стая собак.

«Они выскочили с лаем из-за угла. Их было пять-шесть. Дочь продолжила потихоньку идти. Но одна из собак стала бросаться на нее. Животные разбежались, когда мимо проезжала машина и посигналила», — сообщила мать девушки.

Женщина добавила, что только в колледже ее дочь почувствовала боль в ноге и заметила, что штанина порвана. После занятий студентка отправилась домой и обнаружила, что ее нога поцарапана до крови и опухла. По словам женщины, в больницу ее дочь еще не обращалась. Также собеседница сообщила, что написала о произошедшем на странице «ВКонтакте» губернатора Павла Малкова.

Администрация города отреагировала на пост и порекомендовала оставить заявку о нападении стаи собак в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».