Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
Вск, 05
-3°
ЦБ USD 75.46 -0.01 04/03
ЦБ EUR 80.05 -0.14 04/03
Нал. USD 75.25 / 78.5 03/03 11:30
Нал. EUR 79.55 / 81.65 03/03 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
6 739
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
8 239
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
8 573
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
10 722
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов
Это 33 по счету пакет военной помощи.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 марта, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Это 33 по счету пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Также Блинкен заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину, пока Россия не завершит СВО.

«Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина оказалась в самом прочном положении за столом переговоров», — добавил он.