США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

Это 33 по счету пакет военной помощи.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 марта, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС .

Это 33 по счету пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Также Блинкен заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину, пока Россия не завершит СВО.

«Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина оказалась в самом прочном положении за столом переговоров», — добавил он.