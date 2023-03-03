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Школьника ударили ножом в московской школе

13-летнего школьника ударили ножом в туалете московской школы № 538. Он госпитализирован, сообщил Mash.

По информации каналаа, инцидент произошел во время уроков в одном из мужских туалетов.

Предположительно, мальчик получил ножевое ранение в область лопатки во время конфликта. Его госпитализировали в сопровождении бабушки.

По предварительной информации, 13-летнего школьника ударила ножом девочка из-за навязчивых приставаний.Отмечается, что мальчик приставал к девочке, ей это не нравилось. У детей завязался конфликт, во время которого девочка достала перочинный нож, чтобы испугать парня, но в итоге ударила его в область лопаток в мужском туалете.Школьница находится в полиции. Она сообщила правоохранителям, что не знает, как дошло до удара. Выясняется, как девочка смогла пронести нож в школу.