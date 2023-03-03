Рязанца осудят за случайное убийство жены

Рязанца осудят за случайное убийство жены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 16 сентября 2021 года в деревне Верещугино Клепиковского района. Ранее судимый пьяный 43-летний местный житель поругался с женой из-за беспорядка при приготовлении ужина. Во время конфликта мужчина сильно толкнул супругу, она упала и ударилась о спинку стула. От полученной тупой травмы живота пострадавшая умерла.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Материалы направили в суд.