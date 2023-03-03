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«Росгосстрах» застраховал дом в Рязанской области на 60 миллионов рублей

Филиал «Росгосстраха» в Рязанской области застраховал одноэтажный кирпичный дом с мансардой, верандой и навесом общей площадью 500 квадратных метров, расположенный в селе Агро-Пустынь, и построенный на придомовом участке каменный гараж площадью 161 квадратный метр.

Согласно договору, страховка распространяется на конструктив строений, внутреннюю отделку и инженерное оборудование, а также на домашнее имущество. Договор заключен на условиях продукта «Дом. Фундаментальное решение» и включает полный пакет рисков на случай гибели, утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, наезда транспортных средств, противоправных действий третьих лиц, кражи и так далее.

Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по договору составила 60 млн рублей.

«Вокруг Агро-Пустыни расположено немало СНТ и коттеджных поселков — места там красивые, недаром рязанцы выбрали эту территорию для загородного строительства. И дома все в основном добротные. Тем важнее защитить риски с помощью страхования, — рассказала директор филиала „Росгосстраха“ в Рязанской области Ирина Митрошина. — У многих жителей нашей области еще в памяти прошлогодние природные пожары, когда огонь вплотную подступил к населенным пунктам. Владелец дома внимательно изучил несколько предложений по страхованию имущества и сделал выбор в пользу нашей компании, которая больше века страхует имущественные риски граждан. В предложениях „Росгосстраха“ — минимальное количество исключений из страхового покрытия, к тому же есть сервисная составляющая — помощь по дому таких специалистов, как, например, электрик, сантехник или слесарь. Мы также обсудили планы нашего страхователя чуть позже достраховать имущество в загородном доме и застраховать его квартиру в Рязани».

Также Ирина Митрошина рассказала, что в прошлом году в каждый рабочий день «Росгосстрах» выплачивала клиентам порядка 7,7 млн рублей по страховым случаям с жильем и домашним имуществом.