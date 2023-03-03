Работники Рязанского приборного завода победили в конкурсе «Инженер года-2022»

Специалисты Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) удостоены наград XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022».

Специалисты Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) удостоены наград XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022».

Лауреатами конкурса по результатам второго тура по версии «Профессиональные инженеры» стали Анастасия Давыдова, Светлана Крючкова, Наталья Шленская. По версии «Инженерное искусство молодых» — Алексей Антошкин и Анна Ерошик.

Дипломы победителя первого тура по версии «Инженерное искусство молодых» получили Татьяна Левина, Ирина Фролова и Денис Холодков.

Звания «Профессиональный инженер России» по версии «Профессиональный инженер» по результатам первого тура удостоены десять заводчан.

«Признание заслуг наших инженеров в конкурсе — это значимая награда, а также показатель высокого интеллектуального потенциала как молодых, так и опытных сотрудников, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Заводчане ежегодно участвуют в конкурсе и неизменно входят в число лидеров. Наши победители работают на различных направлениях деятельности и вносят большой вклад в разработку и серийное освоение изделий, улучшение и развитие технологических процессов, повышение качества и надежности продукции».

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет включительно). Организаторами выступают Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени Прохорова, межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри входят ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.