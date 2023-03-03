Путин подписал указ о мерах против срыва гособоронзаказа

Путин подписал указ о мерах против срыва гособоронзаказа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно указу, если во время военного положения предприятие сорвет гособоронзаказ, на нем введут внешнее управление.

«На основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу, полномочия общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества», — говорится в документе.