Путин подписал указ о мерах против срыва гособоронзаказа
Путин подписал указ о мерах против срыва гособоронзаказа. Об этом пишет
Согласно указу, если во время военного положения предприятие сорвет гособоронзаказ, на нем введут внешнее управление.
«На основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу, полномочия общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества», — говорится в документе.