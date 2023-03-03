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Пригожин призвал Зеленского дать старикам и детям покинуть Артемовск

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы почти окружили Артемовск. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Пригожин призвал президента Владимира Зеленского дать покинуть город «старикам и детям», которых ЧВК «Вагнер» стали все чаще видеть в рядах украинских сил.

«Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим.ред.) коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен», — заявил Пригожин.