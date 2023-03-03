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Под Рязанью задержали курьеров мошенников, обманувших пожилых женщин на миллион рублей

В Рязани задержали двух жителей, которые украли у пожилых граждан миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жительницы Рязани 73, 87 и 80 лет Рязанского района стали жертвами телефонных мошенников. Пенсионеркам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что их близкие родственники оказались виновниками ДТП. За то, чтобы на родственников не возбуждали уголовные дела мошенники требовали крупные суммы."Поскольку таких средств у потерпевших не было, звонившие согласились принять от них все, что имелось в наличии — «похоронные» накопления. В итоге в общей сложности женщины передали прибывшим курьерам один миллион рублей", — рассказали в полиции.

После пострадавшие созванивались с родственникам и выясняли, что их обманули. Пенсионерки обратились в полицию. После произошедшего возбудили уголовные дела.

Полиции удалось установить, что к преступлениям причастны 20-летний рязанец и его 19-летний ранее судимый за кражу приятель.

Молодые люди признались, что нашли вакансии в интернете и стали работать на мошенников. Курьеры должны были собирать деньги с обманутых граждан за процент и переводить средства на указанные счета. Вместо этого молодые люди присвоили деньги и наниматели разорвали с ними отношения.

«Расследование уголовных дел продолжается, в ближайшее время они будут соединены в одно производство. Согласно санкции статьи 159 УК РФ злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — говорится в сообщении.