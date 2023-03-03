Павел Малков поздравил участниц фестиваля «Рязанские мадонны»

Малков отметил, что на фестивале имеет возможность рассказать про вклад рязанок в развитие области, отметить их труд, успехи и достижения.

Губернатор Павел Малков поздравил участниц фестиваля «Рязанские мадонны»: многодетных матерей, жен и вдов участников СВО, представительниц трудовых коллективов из разных отраслей экономики и социальной сферы, руководителей женсоветов муниципальных образований, представителей комитета семей воинов Отечества и других общественных объединений.

Малков отметил, что на фестивале имеет возможность рассказать про вклад рязанок в развитие области, отметить их труд, успехи и достижения, а также поздравить.

«Вам всё по плечу, дорогие женщины. Вы занимаетесь и карьерой, и общественной работой, заботитесь о семьях, домашнем уюте, воспитываете детей. Успеваете себя проявить во всех сферах. Вам низкий поклон и огромная благодарность за всё, что вы делаете», — подчеркнул губернатор.

Справка

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура» и Десятилетия детства, объявленного в России указом президента. Фестиваль проводится в регионе с 2018 года областной библиотекой им. Горького в партнёрстве с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», Рязанской региональной общественной организацией по поддержке семьи и сохранению семейных ценностей «Равновесие» и региональным отделением Союза художников России. В этом году осуществлялась его трансляция на портале Культура. РФ и в социальных сетях.