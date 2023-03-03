Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 4 марта, во дворце спорта «Олимпийский» рязанцы увидят ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви». В подготовке спектакля приняли участие известные российские артисты, а главные роли исполнят солисты мировых ледовых шоу, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

На сцене арт-клуба «Площадка» пройдет фестиваль «Панки в Рязани».

В рязанском театре драмы премьера — комедия по произведению Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Спектакли пройдут 4 и 5 марта. Начало в 18:00

В воскресенье, 5 марта, в концертном зале рязанской филармонии выступит неоднократный обладатель премии «Золотой Граммофон», лауреат фестивалей «Песня года» певица Слава.

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