Командир ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск

Офицер уточнил, что причины перевода его подразделения неизвестны.

Командир ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск. Об этом командир украинских войск с позывным «Мадьяр» сообщил в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Офицер уточнил, что причины перевода его подразделения «в критический момент для Бахмута (украинское название Артемовска — прим.ред.)» неизвестны.

Ранее советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.