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Гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и АО «Газпром газораспределение Рязанская область» назначили Андрея Савичева

Решением Совета директоров с 6 марта 2023 года на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» избран Андрей Савичев. Одновременно с региональной газовой компанией он возглавил АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Нового руководителя представил коллективу компаний заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.

Справка:

Андрей Владимирович Савичев родился в августе 1969 года в Мурманской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет имени Ленина по специальности «промышленная теплоэнергетика».

1990 год — изолировщик на ТЭЦ в Петрозаводске;

1991 год — слесарь по оборудованию котельных ПО «Ленэнергоремонт» в Петрозаводске;

1992 — 1995 года — мастер котельного участка, исполняющий обязанности начальника тепло-сантехнического бюро «Рязанский завод электронных приборов»;

1995 — 2003 года — инженер 1-ой категории, главный специалист департамента энергетики и инженерных коммуникаций, начальник отдела, замначальника управления, начальник управления энерго-водоснабжения и связи администрации Рязани;

2003 — 2004 года — начальник управления топливно-энергетических ресурсов администрации Рязанской области;

2004 — 2008 года — замначальника управления капитального строительства министерства строительного комплекса Рязанской области, замминистра строительного комплекса Рязанской области;

2008 — 2012 года — замглавы администрации Рязани;

2012 год — начальник госжилинспекции Рязанской области;

2012 — 2015 года — генеральный директор ООО «Группа компаний «Строймакс» в Рязани;

2015 год — коммерческий директор ООО «Развитие-Строй»;

2015 — 2016 года — коммерческий директор ООО «Тиволи» в Рязани;

2016 год — генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области»;

2016 — 2017 года — министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области;

С сентября 2017 года — исполняющий обязанности зампредседателя правительства Рязанской области;

2017 — 2018 года — министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области;

2019 — 2023 года — замгендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Рязанская область».